Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2020 ore 07:30

di - 30 Giugno 2020 - 7:30

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    VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2020 ORE 07.20 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SUL RACCORDO ANULARE PRIME CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA
    CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA
    IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA A24 E PRENESTINA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIALE TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
    RALLENTAMENTI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA E PIU’ AVANTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, TTUTTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    SULLA CASSIA CODE IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
    I CANTIERI
    CONCLUSI GLI INTERVENTI
    RIAPERTA LA STRADA PROVINCIALE 125 AUSENTE, IN PRECEDENZA CHIUSA PER UNA FRANA TRA I CHILOMETRI 17+900 E 20+750
    RIAPERTA ANCHE LA STRADA PROVINCIALE 76 DEI SANTI
    IN PRECEDENZA CHIUSA PER FRANA TRA I CHILOMETRI 19 E 19+700, L’AREA RICADE NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
    I LAVORI SONO A CURATI DA ASTRAL SPA
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO CONTINUIAMO A INDOSSARE LE MASCHERINE E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI
    E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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