Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2020 ore 07:30

SUL RACCORDO ANULARE PRIME CODE PER TRAFFICO INTENSO IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA

CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA

IN ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA A24 E PRENESTINA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DA VIALE TOGLIATTI AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

RALLENTAMENTI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI POMEZIA E PIU’ AVANTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA, TTUTTO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

SULLA CASSIA CODE IN LOCALITA’ LA GIUSTINIANA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

I CANTIERI

CONCLUSI GLI INTERVENTI

RIAPERTA LA STRADA PROVINCIALE 125 AUSENTE, IN PRECEDENZA CHIUSA PER UNA FRANA TRA I CHILOMETRI 17+900 E 20+750

RIAPERTA ANCHE LA STRADA PROVINCIALE 76 DEI SANTI

IN PRECEDENZA CHIUSA PER FRANA TRA I CHILOMETRI 19 E 19+700, L’AREA RICADE NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO

I LAVORI SONO A CURATI DA ASTRAL SPA

