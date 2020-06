Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2020 ORE 08.05 GINA PANDOLFO

PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

SULA RACCORDO ANULARE CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA

SULLA COLOMBO CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA VIA D IMALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO, IN DIREZIONE ROMA

IL TRASPORTO PUBBLICO

DA OGGI LA LINEA MARE 07 SEGUIRA’ IL NUOVO ORARIO FERIALE INTENSIFICATO, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’, DALLE 9 ALLE 19 L’INTERVALLO MEDIO SARÀ DI 5/6 MINUTI. INVARIATE PRIMA E ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA

I CANTIERI

CONCLUSI GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ASTRAL SPA

SULLE PROVINCIALI 125 AUSENTE TRA I CHILOMETRI 17+900 E 20+750

E SULLA 76 DEI SANTI TRA I CHILOMETRI 19 E 19+700, NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO

IN PRECEDENZA CHIUSE PER FRANA

LE PROVINCIALI SONO STATE RIAPERTE, LA VIABILITA’ RIPRISTINATA

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO CONTINUIAMO A INDOSSARE LE MASCHERINE E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI

