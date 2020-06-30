Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2020 ore 08:15

di - 30 Giugno 2020 - 8:15

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    VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2020 ORE 08.05 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI PER TRAFFICO DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
    SULA RACCORDO ANULARE CODE TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA
    SULLA COLOMBO CODE ANCHE PER INCIDENTE TRA VIA D IMALAFEDE E VIA DI MEZZOCAMMINO, IN DIREZIONE ROMA
    IL TRASPORTO PUBBLICO
    DA OGGI LA LINEA MARE 07 SEGUIRA’ IL NUOVO ORARIO FERIALE INTENSIFICATO, DAL LUNEDI’ AL VENERDI’, DALLE 9 ALLE 19 L’INTERVALLO MEDIO SARÀ DI 5/6 MINUTI. INVARIATE PRIMA E ULTIMA PARTENZA DAI CAPOLINEA
    I CANTIERI
    CONCLUSI GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ASTRAL SPA
    SULLE PROVINCIALI 125 AUSENTE TRA I CHILOMETRI 17+900 E 20+750
    E SULLA 76 DEI SANTI TRA I CHILOMETRI 19 E 19+700, NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
    IN PRECEDENZA CHIUSE PER FRANA
    LE PROVINCIALI SONO STATE RIAPERTE, LA VIABILITA’ RIPRISTINATA
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO CONTINUIAMO A INDOSSARE LE MASCHERINE E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    PRESERVIAMO LA SALUTE DI TUTTI
    E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIOTRNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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