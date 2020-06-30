Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2020 ORE 08.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE
CODE PER TRAFFICO IN INTERNA, TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI DA TOR CERVARA AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SULLA TIBURTINA CODE ALL’ALTEZZA DI TIVOLI TERME E SETTECAMINI, VERSO ROMA
ALTRE CODE SULLA PALOMBARESE E NOMENTANA RISPETTIVAMENTE
DA VIA MARCO SIMONE E ALL’ALTEZZA DI COLLEVERDE, TUTTO IN DIREZIONE NOMENTANA/CENTRO
I CANTIERI
TERMINATI GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ASTRAL SPA
SULLE PROVINCIALI 125 AUSENTE TRA I CHILOMETRI 17+900 E 20+750
E SULLA 76 DEI SANTI TRA I CHILOMETRI 19 E 19+700, NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
IN PRECEDENZA CHIUSE PER FRANA
LE STRADE SONO STATE RIAPERTE, LA VIABILITA’ TOTALMENTE RIPRISTINATA
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO CONTINUIAMO A INDOSSARE LE MASCHERINE E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral