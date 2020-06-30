Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2020 ORE 09.05 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
UN INCIDENTE SULLA VIA NETTUNENSE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA DEL GENIIO CIVILE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN INCIDENTE CI SONO CODE DAL RACCORDO A VIA FIORENTINI, IN DIREZIONE TANGENZIALE EST
SEMPRE SUL TRATTO URBANO CODE, MA PER TRAFFICO DA PORTONACCIO E FINO ALLA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE
PER TRAFFICO IN INTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA
IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E A24
I CANTIERI
TERMINATI GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ASTRAL SPA
SULLE PROVINCIALI 125 AUSENTE TRA I CHILOMETRI 17+900 E 20+750
E SULLA 76 DEI SANTI TRA I CHILOMETRI 19 E 19+700, NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO
IN PRECEDENZA CHIUSE PER FRANA
LE STRADE SONO STATE RIAPERTE, LA VIABILITA’ TOTALMENTE RIPRISTINATA
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral