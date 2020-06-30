Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2020 ORE 09.35 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
INCIDENTE IN A1 SULLA DIRETTRICE FIRENZE-ROMA, SIAMO TRA ATTIGLIANO E ORVIETO CODE IN DIREZIONE FIRENZE
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER UN INCIDNETE AVVENUTO IN PRECEDENZA E ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, ANCORA CODE DAL RACCORDO A VIA FIORENTINI
A SEGUIRE CODE MA PER TRAFFICO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA GLI SVINCOLI TUSCOLANA E APPIA
ALTRE CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TOR VERGATA AL RACCORDO, VERSO ROMA
SULLA NETTUNENSE INCIDENTE IN VIA DI RISOLUZIONE, PERMANGONO RALLENTAMENTI
TRA VIA DEL COMMERCIO E VIA DEL GENIIO CIVILE, NEI DUE SENSI DI MARCIA
I CANTIERI
TERMINATI GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ASTRAL SPA
SULLA STRADA PROVINCIALE 125 AUSENTE TRA I CHILOMETRI 17 E 20 CIRCA
INTERVENTI CONCLUSI ANCHE SULLA STRADA PROVINCIALE 76 DEI SANTI AL KM 19 CIRCA
LE STRADE PROVINCIALI IN PRECEDENZA CHIUSE RICORDIAMO A SEGUITO DI EVENTI FRANOSI
SONO STATE RIAPERTE E LA VIABILITA’ TOTALMENTE RIPRISTINATA
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral