Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2020 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
SULLA A1 FIRENZE-ROMA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 464 CIRCA, TRA ORVIETO E ATTIGLIANO, AL MOMENTO SONO 2 I CHILOMETRI DI CODA, IN DIREZIONE FIRENZE
SULLA VIA FLAMINIA, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA PRIMA PORTA E GROTTAROSSA, IN DIREZIONE CENTRO,
CON RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA
E IN ESTERNA TRA SALARIA E FLAMINIA
SULLA VIA PONTINA CODE DA SPINACETO AL RACCORDO PER UN INCIDNETE AVVENUTO
SULLA CRISTOFORO COLOMBO, ALL’ALTEZZA DI VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, VERSO IL CENTRO
I CANTIERI
TERMINATI GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ASTRAL SPA
SULLA STRADA PROVINCIALE 125 AUSENTE TRA I CHILOMETRI 17 E 20 CIRCA
INTERVENTI CONCLUSI ANCHE QUI A CURA DI ASTRAL SPA
SULLA STRADA PROVINCIALE 76 DEI SANTI AL KM 19 CIRCA
LE STRADE PROVINCIALI IN PRECEDENZA CHIUSE RICORDIAMO A SEGUITO DI EVENTI FRANOSI
SONO STATE RIAPERTE E LA VIABILITA’ TOTALMENTE RIPRISTINATA
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral