Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2020 ore 10:30

di - 30 Giugno 2020 - 10:30

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    VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2020 ORE 10.20 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    SULLA A1 FIRENZE-ROMA RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA AL KM 464 CIRCA, TRA ORVIETO E ATTIGLIANO, AL MOMENTO SONO 2 I CHILOMETRI DI CODA, IN DIREZIONE FIRENZE
    SULLA VIA FLAMINIA, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA PRIMA PORTA E GROTTAROSSA, IN DIREZIONE CENTRO,
    CON RIPERCUSSIONI SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E FLAMINIA
    E IN ESTERNA TRA SALARIA E FLAMINIA
    SULLA VIA PONTINA CODE DA SPINACETO AL RACCORDO PER UN INCIDNETE AVVENUTO
    SULLA CRISTOFORO COLOMBO, ALL’ALTEZZA DI VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO, VERSO IL CENTRO
    I CANTIERI
    TERMINATI GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ASTRAL SPA
    SULLA STRADA PROVINCIALE 125 AUSENTE TRA I CHILOMETRI 17 E 20 CIRCA
    INTERVENTI CONCLUSI ANCHE QUI A CURA DI ASTRAL SPA
    SULLA STRADA PROVINCIALE 76 DEI SANTI AL KM 19 CIRCA
    LE STRADE PROVINCIALI IN PRECEDENZA CHIUSE RICORDIAMO A SEGUITO DI EVENTI FRANOSI
    SONO STATE RIAPERTE E LA VIABILITA’ TOTALMENTE RIPRISTINATA
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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