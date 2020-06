Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2020 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO

SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-ROMA, RIMOSSO L’INCIDENTE AL KM 464 CIRCA, LA CIRCOLAZIONE E’ SCORREVOLE, AL MOMENTO, TRA ORVIETO E ATTIGLIANO, IN DIREZIONE FIRENZE

INCIDENTE RIMOSSO ANCHE SULLA FLAMINIA, PERMANGONO CODE TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA, IN DIREZIONE CENTRO

SULLA VIA CASSIA CODE A TRATTI, QUI PER TRAFFICO TRA OLGIATA E LA STORTA E TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, NEI DUE CASI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PER UN INCIDENTE SULLA COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, ANCORA CODE A PARTIRE DAL RACCORDO, VERSO IL CENTRO

I CANTIERI

TERMINATI GLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ASTRAL SPA

SULLA STRADA PROVINCIALE 125 AUSENTE TRA I CHILOMETRI 17 E 20 CIRCA

INTERVENTI CONCLUSI ANCHE QUI A CURA DI ASTRAL SPA

SULLA STRADA PROVINCIALE 76 DEI SANTI AL KM 19 CIRCA

LE STRADE PROVINCIALI IN PRECEDENZA CHIUSE RICORDIAMO A SEGUITO DI EVENTI FRANOSI

SONO STATE RIAPERTE E LA VIABILITA’ TOTALMENTE RIPRISTINATA

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’GRAZIE PER L’ATTENZIONE, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

