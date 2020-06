Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO

UNO SGUARDO ALLA VIABILITA’ IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA

RISULTA, AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO

TUTTAVIA ABBIAMO ANCORA DEI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA IN LOCALITA’ LA STORTA E PIU’ AVANTI, SEMPRE SULLA CASSIA, TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE CASI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA NOMENTANA E TIBURTINA RISPETTIVAMENTE

ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA

E IN PROSSIMITA’ DI TIVOLI TERME, IN TUTTI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA

ORA I CANTIERI

SULLA STRADA PROVINCIALE 125 AUSENTE TRA I CHILOMETRI 17 E 20 CIRCA

E SULLA STRADA PROVINCIALE 76 DEI SANTI AL KM 19 CIRCA

SONO TERMINATI I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ASTRAL SPA, RICORDIAMO A SEGUITO DEGLI EVENTI FRANOSI

ENTRAMBE LE STRADE PROVINCIALI SONO RIAPERTE E LA VIABILITA’ TOTALMENTE RIPRISTINATA

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

