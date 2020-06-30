Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
UNO SGUARDO ALLA VIABILITA’ IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA
RISULTA, AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO
TUTTAVIA ABBIAMO ANCORA DEI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA IN LOCALITA’ LA STORTA E PIU’ AVANTI, SEMPRE SULLA CASSIA, TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE CASI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA NOMENTANA E TIBURTINA RISPETTIVAMENTE
ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA
E IN PROSSIMITA’ DI TIVOLI TERME, IN TUTTI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA
ORA I CANTIERI
SULLA STRADA PROVINCIALE 125 AUSENTE TRA I CHILOMETRI 17 E 20 CIRCA
E SULLA STRADA PROVINCIALE 76 DEI SANTI AL KM 19 CIRCA
SONO TERMINATI I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ASTRAL SPA, RICORDIAMO A SEGUITO DEGLI EVENTI FRANOSI
ENTRAMBE LE STRADE PROVINCIALI SONO RIAPERTE E LA VIABILITA’ TOTALMENTE RIPRISTINATA
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral