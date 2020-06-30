Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2020 ore 12:30

di - 30 Giugno 2020 - 12:30

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    VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2020 ORE 12.20 GINA PANDOLFO
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO
    UNO SGUARDO ALLA VIABILITA’ IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA
    RISULTA, AL MOMENTO SCORREVOLE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24, ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO
    TUTTAVIA ABBIAMO ANCORA DEI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA IN LOCALITA’ LA STORTA E PIU’ AVANTI, SEMPRE SULLA CASSIA, TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI, NEI DUE CASI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA VIA NOMENTANA E TIBURTINA RISPETTIVAMENTE
    ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA
    E IN PROSSIMITA’ DI TIVOLI TERME, IN TUTTI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA
    ORA I CANTIERI
    SULLA STRADA PROVINCIALE 125 AUSENTE TRA I CHILOMETRI 17 E 20 CIRCA
    E SULLA STRADA PROVINCIALE 76 DEI SANTI AL KM 19 CIRCA
    SONO TERMINATI I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ASTRAL SPA, RICORDIAMO A SEGUITO DEGLI EVENTI FRANOSI
    ENTRAMBE LE STRADE PROVINCIALI SONO RIAPERTE E LA VIABILITA’ TOTALMENTE RIPRISTINATA
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’GRAZIE PER L’ATTENZIONE E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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