Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2020 ORE 16:20 FEDERICO MONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
APRIAMO CON LA CASSIA DOVE AL MOMENTO SI SEGNALA TRAFFICO INTENSO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;
SI STA IN CODA ANCHE SULLA PRENESTINA TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NEI DUE SENSI DI MARCIA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE PER CHI VIAGGIA SULLA CASILINA TRA GRANITI E VIA W. TOBAGI NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, FORTI RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE TRA APRILIA E CAMPO DI CARNE NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
PER QUANTO RIGUARDA INVECE IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA ROMA-LIDO, NEI FINE SETTIMANA, STOP SERALE TRA LE STAZIONI DI ACILIA-COLOMBO, NELLE DUE DIREZIONI PER LASCIAR SPAZIO AI LAVORI SUI CAVALCAVIA STRADALI DI VIALE DELLA VITTORIA E VIA GAETANO CHIERCHIA. A PARTIRE DALLE ORE 21.30 SI POTRANNO UTILIZZARE LE LINEE DI BUS ORDINARIE
IL DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
ANCORA TRASPORTO PUBBLICO, RITORNA IL LEONARDO EXPRESS. LA CAPITALE E L’AEROPORTO DI FIUMICINO SONO DI NUOVO COLLEGATE CON CADENZA DI UN TRENO OGNI ORA.
UNO SGUARDO AI CANTIERI. SULLA STRADA PROVINCIALE 125 AUSENTE TRA I CHILOMETRI 17 E 20 CIRCA, E SULLA STRADA PROVINCIALE 76 DEI SANTI AL KM 19 CIRCA, SONO TERMINATI I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ASTRAL SPA, RICORDIAMO, A SEGUITO DEGLI EVENTI FRANOSI. ENTRAMBE LE STRADE PROVINCIALI SONO RIAPERTE E LA VIABILITA’ TOTALMENTE RIPRISTINATA.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral