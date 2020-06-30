Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2020 ore 17:15

di - 30 Giugno 2020 - 17:15

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    VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2020 ORE 17:05 FEDERICO MONTI
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
    APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI SEGNALANO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA A24 E LA PRENESTINA; MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA VIA DEL MARE E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1.
    SULLA CASSIA PERMANE TRAFFICO INTENSO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DI GROTTAROSSA E VIA DEI DUE PONTI NELLE DUE DIREZIONI;
    SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E LA TENUTA DI SANTA COLOMBA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
    CODE SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI;
    CODE A TRATTI ANCHE PER CHI VIAGGIA SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E VIA W. TOBAGI NELLE DUE DIREZIONI;
    SULLA VIA APPIA TRAFFICO BLOCCATO TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO;

    RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
    Servizio fornito da Astral

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