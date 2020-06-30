Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2020 ORE 19:05 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER BUFALOTTA E A24; MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA VIABILITA’ SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1.
SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA A24 TRAFFICO INTENSO TRA LA TANGEZIALE E L’ALLACCIO COL GRA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO, E RALLENTAMENTI ANCHE IN SENSO CONTRARIO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO IL CENTRO;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CERVETERI;
SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E LA TENUTA DI SANTA COLOMBA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA;
TRAFFICO INTENSO SULLA NOMENTANA TRA VIA DEL CASALE DI S. BASILIO E COLLEVERDE IN USCITA;
CODE SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NELLE DUE DIREZIONI;
CODE A TRATTI ANCHE PER CHI VIAGGIA SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E VIA W. TOBAGI NELLE DUE DIREZIONI;
SULLA VIA APPIA TRAFFICO BLOCCATO TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO;
RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA TRIGORIA E POMEZIA NORD VERSO LATINA.
TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA INFERNETTO E VIA DI MEZZOCAMMINO VERSO ROMA.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
Servizio fornito da Astral