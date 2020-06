Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2020 ORE 20:20 FEDERICO MONTI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ARDEATINA E TUSCOLANA;

TRAFFICO INTENSO SULLA NOMENTANA TRA VIA DEL CASALE DI S. BASILIO E COLLEVERDE IN USCITA;

RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI;

SULLA VIA DEL MARE CODE TRA POMEZIA E PRATICA DI MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

PER QUANTO RIGUARDA INVECE IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA ROMA-LIDO, NEI FINE SETTIMANA, STOP SERALE TRA LE STAZIONI DI ACILIA-COLOMBO, NELLE DUE DIREZIONI PER LASCIAR SPAZIO AI LAVORI SUI CAVALCAVIA STRADALI DI VIALE DELLA VITTORIA E VIA GAETANO CHIERCHIA. A PARTIRE DALLE ORE 21.30 SI POTRANNO UTILIZZARE LE LINEE DI BUS ORDINARIE.

ANCORA TRASPORTO PUBBLICO, RITORNA IL LEONARDO EXPRESS. LA CAPITALE E L’AEROPORTO DI FIUMICINO SONO DI NUOVO COLLEGATE CON CADENZA DI UN TRENO OGNI ORA.

UNO SGUARDO AI CANTIERI. SULLA STRADA PROVINCIALE 125 AUSENTE TRA I CHILOMETRI 17 E 20 CIRCA, E SULLA STRADA PROVINCIALE 76 DEI SANTI AL KM 19 CIRCA, SONO TERMINATI I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA A CURA DI ASTRAL SPA, RICORDIAMO, A SEGUITO DEGLI EVENTI FRANOSI. ENTRAMBE LE STRADE PROVINCIALI SONO RIAPERTE E LA VIABILITA’ TOTALMENTE RIPRISTINATA.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO CONTINUIAMO A INDOSSARE LA MASCHERINA E A MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

