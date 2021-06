Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2021 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2021 ORE 07:20 FT

TRAFFICO IN AUMENTO LUNGO LE PRINCIPALI STRADE REGIONALI.

SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE SUD E ARDEATINA. RIERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CON CODE PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE DA TORRENOVA

SUL RACCORDO IN ESTERA CODE TRA PENESTINA E A24 ROMA TERAMO

IL TRATTO URBANO DELLA A24 E’ INTERESSATO DA RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.

SULLA PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA APRILIA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPOSTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO ATTIVE ANCORA PER OGGI LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 14:30 ALLE 17:30

