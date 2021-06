Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2021 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2021 ORE 08:20 FT

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

INIZIAMO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, CODE PER DIFFICOLTA’ DI IMMSSIONE ALLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO. QUI CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E ARDEATINA.

SUL RACCORDO IN ESTERNA CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA PONTINA E PIU AVANTI TRA PRENESTINA E NOMENTANA

LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA DAL RACCORDO ALLA TANGENGIALE EST

SUL LITORALE RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPOSTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO ATTIVE ANCORA PER OGGI LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 14:30 ALLE 17:30

E SEMPRE PER I TRASPORTI, TERMINANO OGGI I LAVORI DI RINNOVO DELLA LINEA TERMINI CENTOCELLE. IL SERVIZIO RIPRENDE ALLE ORE 13

Servizio fornito da Astral