Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2021 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2021 ORE 17:20 VALERIA VERNINI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE VALERIA VERNINI

PARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E FLAMINIA,A SEGUIRE INCOLONNAMENTI TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PRENESTINA MENTRE PER INCIDENTE SI STA IN CODA TRA MONTESPACCATO E VIA DI CASAL DEL MARMO

MENTRE IN ESTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD

SULL’A24 ROMA TERAMO CODE TRA RACCORDO ANULARE E INNESTO COMPLANARE DIREZIONE TIVOLI A CAUSA DI INCIDENTE

SEMPRE INCIDENTE CODE SUL TRATTO URBANOD ELL’A24 TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA DIREZIOEN RACCORDO

SU VIA PONTINA PERMANGONO CODE TRA SPINACETO E RACCORDO DIREZIONE ROMA A SEGUITO DI UN PRECEDENTE INCIDENTE ORMAI IN VIA DI RISOLUZIONE

SPOSTIAMOCI SU VIA SALARIA ,SI PROCEDE A RILENTO TRA SETTEBAGNI E MONTEROTONDO NELLE DUE DIREZIONI

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE SONO ATTIVE ANCORA PER OGGI FINO ALLE ORE 17:30, LE LINEE S, IL POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC . SERVIZIO CHE NON SARA’ DISPOSNIBILE A PARTIRE DA DOMANI PRIMO LUGLIO

ANCORA TRASPORTO PUBBLICO

PROSEGUONO I DISAGI A CAUSA DI LAVOTRI SULLA LINEA TERMINI CENTOCELLE CHE RESTERA INTERROTTA PER LAVORI FINO ALLE ORE 18:00 DI OGGI PERPROLUNGAMENTI DELL’ATTIVITA’ DI CANTIERE

E TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral