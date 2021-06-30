Viabilità Roma Regione Lazio del 30-06-2021 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 30 GIUGNO 2021 ORE 20:20 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE VALERIA VERNINI
CIRCOLAZIONE IN PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE
SUL RACCORDO PERMANGONO INCOLONNAMENTI IN ESTERNA TRA OSTIENSE E APPIA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA CASSIA BIS E FLAMINIA E A SEGUIRE SI RALLENTA TRA BUFOLOTTA E PRENESTINA
SULL’A1 ROMA NAPOLI SI STA IN CODA TRA PONTECORVO E CEPRANO IN DIREZIONE ROMA
MENTRE CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA AURELIA TRA VIA AURELIA ANTICA E RACCORDO IN DREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SULLA COLOMBO SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA
SU VIA CASILINA CODE ALTEZZA FINOCCHIO NELEL DUE DIREZIONI
SPOSTIAMOCI A FIUMICINO CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA DELLA SCAFA E VIA TANCREDI CHIARALUCE IN DIREZIONE DI OSTIA ANTICA
E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ATTENZIONE AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral