Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 08:15

VIABILITÀ 30 LUGLIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI

TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA.

SULL’A24 ROMA-TERAMO SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE CODE TRA PONTE DI NONA E SETTECAMINI VERSO IL RACCORDO. RESTANDO SULLA A24 MA NEL TRATTO URBANO SI RALLENTA CON CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO.

SEMPRE PER LAVORI CODE SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN ENTRATA.

PER TRAFFICO INTENSO CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI E CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE.

PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral