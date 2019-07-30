Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 30 LUGLIO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
TRAFFICO INTENSO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
SULL’A24 ROMA-TERAMO SONO INVECE I LAVORI A PROVOCARE CODE TRA PONTE DI NONA E SETTECAMINI VERSO IL RACCORDO. RESTANDO SULLA A24 MA NEL TRATTO URBANO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE EUR.
CODE SULLA COLOMBO PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA ERMANNO WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE DIREZIONE ROMA.
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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