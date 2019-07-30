Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 09:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 30 LUGLIO 2019 ORE 09:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO E PROSEGUENDO TRA PARCO DEI MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA IL TUTTO IN DIREZIONE EUR.
SULLA PONTINA SI RALLENTA TRA TOR DE CENCI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN ENTRATA.
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral