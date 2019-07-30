Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 30 LUGLIO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
SUL RACCORDO IN INTERNA SI RALLENTA TRA CASILINA E APPIA.
SULLA PONTINA PER LAVORI CODE TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO VERSO LATINA; NEL SENSO OPPOSTO, SEMPRE PER LAVORI, CODE TRA POMEZIA E MONTE D’ORO.
INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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