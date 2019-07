Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 30 LUGLIO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI

SI STA NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

ANCORA QUALCHE RALLENTAMENTO SUL RACCORDO TRA APPIA E LAURENTINA IN INTERNA.

SULLA TIBURTINA CODE PER INCIDENTE TRA TIVOLI TERME E TIVOLI NELLE DUE DIREZIONI.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA PONTINA PER LAVORI CODE TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO VERSO LATINA.

PER IL MOMENTO È TUTTO

