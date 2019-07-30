Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 30 LUGLIO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
NON MOLTE LE SEGNALAZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSRADE DEL TERRITORIO.
QUALCHE PROBLEMA SULLA PONTINA DOVE PER LAVORI TROVIAMO CODE TRA POMEZIA E MONTE D’ORO VERSO ROMA.
PER TRAFFICO INTENSO RALLENTAMENTI SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO, ARICCIA, GENZANO E VELLETRI NELLE DUE DIREZIONI.
A CAUSA DEL MALTEMPO CHE HA INTERESSATO IL TERRITORIO DEGLI ALTIPIANI DI ARCINAZZO E DEI MONTI SIMBRUINI, LA SP28 TREVI FILETTINO PRESENTA UNA SERIE DI FRANE E SMOTTAMENTI CHE RESTRINGONO LA CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DEI KM 13+800, 14+300 E 15+800; PERTANTO SONO IN CORSO LAVORI DI RIPRISTINO A CURA DI ASTRAL SPA, CON LA CONSEGUENTE ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ PARI A 40 KM/H.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral