Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 18:15

SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E TOR DE CENCI PROSEGUENDO TROVIAMO CODE PER LAVORI TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA

SULLA SALARIA TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CODE PER INCIDENTE SULLA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI SANTA PROCULA ANCHE QUI NEI DUE SENSI.

ED INFINE SU VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA TOR PATERNO E CAMPO ASCOLANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

