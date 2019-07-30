Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ 30 LUGLIO 2019 ORE 17:20 GIANMARCO TULLI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO E TOR DE CENCI PROSEGUENDO TROVIAMO CODE PER LAVORI TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA
SULLA SALARIA TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA FONTE DI PAPA E SETTEBAGNI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
CODE PER INCIDENTE SULLA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI SANTA PROCULA ANCHE QUI NEI DUE SENSI.
ED INFINE SU VIA LITORANEA RALLENTAMENTI TRA TOR PATERNO E CAMPO ASCOLANO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA GIANMARCO TULLI PER IL MOMENTO È TUTTO, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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