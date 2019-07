Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 30 LUGLIO 2019 ORE 20:20 GIANMARCO TULLI

NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSRADE DEL TERRITORIO.

A CAUSA DEL MALTEMPO CHE HA INTERESSATO IL TERRITORIO DEGLI ALTIPIANI DI ARCINAZZO E DEI MONTI SIMBRUINI, LA SP28 TREVI FILETTINO PRESENTA UNA SERIE DI FRANE E SMOTTAMENTI CHE RESTRINGONO LA CARREGGIATA IN PROSSIMITÀ DEI KM 13+800, 14+300 E 15+800; PERTANTO SONO IN CORSO LAVORI DI RIPRISTINO A CURA DI ASTRAL SPA, CON LA CONSEGUENTE ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ PARI A 40 KM/H.

