Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 30 LUGLIO 2020 ORE 7:20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO SI STA IN CODA IN CARREGGIATA INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO.
A PROPOSITO DEL TRATTO URBANO, RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SONO CHIUSI GLI SVINCOLI DI TOGLIATTI E FIORENTINI IN ENTRATA VERSO IL RACCORDO E IN USCITA PROVENENDO DALLA TANGENZIALE. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE LO SVINCOLO DI TOR CERVARA.
CI SPOSTIAMO SULLA VIA TIBERINA, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI CASTELNUOVO DI PORTO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA CON CODE NEI PRESSI DI APRILIA VERSO ROMA. RIPERCUSSIONI SULLA NETTUNENSE A PARTIRE DA VIA DEL COMMERCIO, PROPRIO PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLA PONTINA.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
Servizio fornito da Astral