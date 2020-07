Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 30 LUGLIO 2020 ORE 20.15 GIANGUIDO LOMBARDI

SUL RACCORDO ANULARE PERMANGONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA, A PARTIRE DALLA PONTINA FINO ALLA TUSCOLANA;

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA A24 ROMA TERAMO, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON SCAMBIO DI CARREGGIATA SI PROCEDE A RILENTO TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

IN CHIUSURA, COME DA ORDINANZA DELLA REGIONE LAZIO IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL COVID-19, RICORDIAMO CHE TUTTI I VIAGGIATORI IN ARRIVO NELLA REGIONE, CHE NEI QUATTORDICI GIORNI PRECEDENTI HANNO SOGGIORNATO O TRANSITATO IN BULGARIA, ROMANIA E UCRAINA SONO SOTTOPOSTI ALLA QUARANTENA PER UN PERIODO DI QUATTORDICI GIORNI, ANCHE SE ASINTOMATICI, PRESSO L’ABITAZIONE O LA DIMORA PREVENTIVAMENTE INDICATA ALL’ATTO DELL’IMBARCO.

