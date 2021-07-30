Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2021 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 30 LUGLIO 2021 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA OSTIENSE E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE ROMA TERAMO E CASILINA
SULLA A1 ROMA NAPOLI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE DIREZIONE NAPOLI
PERCORRENDO VIA PONTINA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA DIREZIONE EUR
SUL LITORALE ROMANO TRAFFICO RALLENTATO A TORVAIANICA ALTEZZA VIALE DANIMARCA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI
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