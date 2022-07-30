Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2022 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 30 LUGLIO 2022 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA A1 ROMA-NAPOLI SEGNALATO UN INCENDIO NEI PRESSI DI VALMONTONE; INCENDIO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE, SI INVITA COMUNQUE ALLA DOVUTA ATTENZIONE; TRAFFICOR EGOLARE, PER IL RESTO, SULL’INTERA RETE VIARIA.
PER GLI EVENTI IN PROGRAMMA SUL TERRITORIO, NEL COMUNE DI SAN DONATO VAL COMINO, IN PROVINCIA DI FROSINONE, E’ IN CORSO IL FESTIVAL DELLE STREET BAND: FINO A DOMANI 31 LUGLIO, A PARTIRE DALLE ORE 20 ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO SUL TRATTO URBANO DELLA REGIONALE FORCA D’ACERO TRA VIA PIAVE E PIAZZA IV NOVEMBRE; ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI
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