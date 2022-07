Viabilità Roma Regione Lazio del 30-07-2022 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 30 LUGLIO 2022 ORE 19.20 FEDERICO ASCANI

SUL RACCORDO ANULARE CAUSA FUMO IN CARREGGIATA, CHIUSO TRATTO ALTEZZA SVINCOLO TIBURTINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CHIUSA ANCHE VIA DI SANT’ALESSANDRO ALTEZZA CASAL MONASTERO, CODE DA VIA BELMONTE IN SABINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

ANCHE SU VIA DI BOCCEA STRADA CHIUSA PER INCENDIO TRA VIA QUARTO DI GALERIA E VIA BOCCIOLETO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DEVIAZIONI DI PERCORSO E LIMITAZIONI PER LE LINEE BUS DI ZONA

SU VIA PRATICA DI MARE CODE PER INCIDENTE ALTEZZA VIA MAR LIBICO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA SALARIA ALBERO CADUTO SU STRADA. CODE ALTEZZA A1 ROMA NAPOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO,

RICORDIAMO CHE È TERMINATO IL SERVIZIO DELLE LINEE S; PER TUTTI I DETTAGLI SU QUESTA E ALTRE NOTIZIE VI INVITIAMO A SEGUIRCI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL

