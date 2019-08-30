Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 30 AGOSTO 2019 ORE 07:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
IN PRIMO PIANO IL RACCORDO ANULARE, DOVE TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA ANAGNINA E APPIA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULL’APPIA
SI STA IN FILA ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LA A24 ROMA-TERAMO E NOMENTANA
SULL’ARDEATINA SI REGISTRANO CODE TRA VIA DI PORTA MEDAGLIA E FALCOGNANA, IN DIREZIONE DI ROMA
PASSIAMO SULLA PONTINA DOVE PROSEGUONO FINO AL 3 SETTEMBRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS
IL TRATTO INTERESSATO VA DAL KM 10+562 AL 109+200, SIA IN DIREZIONE ROMA CHE TERRACCINA;
PERTANTO SONO PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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