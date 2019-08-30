Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 09:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 30 AGOSTO 2019 ORE 09:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FLAVIA DONDOLINI
SULLA PROVINCIALE 210 TRAFFICO BLOCCATO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, CAUSA INCIDENTE. SIAMO IN PROVINCIA DI LATINA, AL KM 149, TRA FORMIA E SCAURI. AL MOMENTO LA STRADA E’ CHIUSA IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE.
PASSANDO A ROMA, SUL RACCORDO CODE PER INCIDENTE SULLA COMPLANARE, ALL’ALTEZZA DELL’USCITA ROMA – FIUMICINO, IN CARREGGIATA INTERNA
RESTIAMO IN INTERNA, DOVE SI SEGNALANO ANCORA RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E APPIA
SULL’OSTIENSE SI REGISTRANO INCOLONNAMENTI CAUSA INCIDENTE, ALL’ALTEZZA DI VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, IN DIREZIONE ROMA
MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24, RALLENTAMENTI, TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST, IN DIREIZONE DI ROMA
SULL’APPIA, INFINE, INCOLONNAMENTI TRA AEROPORTO DI CIAMPINO E RACCORDO, IN DIREZIONE DI ROMA
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral