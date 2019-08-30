Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 30 AGOSTO 2019 ORE 10:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
RIAPERTA E MESSA IN SICUREZZA LA PROVINCIALE 210, SIAMO IN PROVINCIA DI LATINA, TRA FORMIA E SCAURI. LA STRADA ERA STATA CHIUSA IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCIDENTE.
CIRCOLAZIONE REGOLARE AL MOMENTO SUL RACCORDO, SIA IN CARREGGIATA ESTERNA SIA INTERNA
SULL’ARDEATINA CODE TRA VIA DI PORTA MEDAGLIA E FALCOGNANA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA LITORANEA SI RALLENTA TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO, IN ENTRAMBI I SENSI
PASSIAMO SULLA PONTINA DOVE PROSEGUONO FINO AL 3 SETTEMBRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS
IL TRATTO INTERESSATO VA DAL KM 10+562 AL 109+200, SIA IN DIREZIONE ROMA SIA IN DIREZIONE TERRACCINA;
PERTANTO SONO PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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