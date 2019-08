Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 30 AGOSTO 2019 ORE 11:20 FLAVIA DONDOLINI

BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

CIRCOLAZIONE REGOLARE AL MOMENTO SUL RACCORDO, SIA IN CARREGGIATA ESTERNA SIA INTERNA

SULLA LITORANEA SI SEGNALANO CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO, IN ENTRAMBI I SENSI

A CIAMPINO, SI STA IN FILA A VIA DEI LAGHI, TRA VIA MURA DEI FRANCESI E VIA APPIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

IN PROVINCIA DI LATINA, SULLA PROVINCIALE 210, TRA FORMIA E SCAURI, ANCORA SI REGISTRANO RALLENTAMENTI, IN ENTRAMBI I SENSI, A SEGUITO DI UN INCIDENTE. NELLA MATTINATA, INFATTI, LA STRADA E’ STATA CHIUSA POI RIAPERTA E MESSA IN SICUREZZA.

PASSIAMO SULLA PONTINA DOVE PROSEGUONO FINO AL 3 SETTEMBRE I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS

IL TRATTO INTERESSATO VA DAL KM 10+562 AL 109+200, SIA IN DIREZIONE ROMA SIA IN DIREZIONE TERRACCINA;

PERTANTO SONO PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE.

DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral