Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 12:30

SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA TIBURTINA E PRENESTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE.

SI STA IN FILA ANCHE SULLA ARDEATINA TRA VIA DI PORTA MEDAGLIA E FALCOGNANA, NELLE DUE DIREZIONI

SULLA LITORANEA PERMANGONO CODE PER INCIDENTE PRECEDENTE, ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO, IN ENTRAMBI I SENSI

MENTRE, SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

PIU’ A NORD, SULLA AURELIA, CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA, IN ENTRAMBI I SENSI

CI SPOSTIAMO, INFINE, IN PROVINCIA DI FROSINONE, SULLA STATALE 156 DEI MONTI LEPINI, DOVE SI REGISTRANO CODE ALL’ALTEZZA DI VALLE FIORETTA IN DIREZIONE FROSINONE.

