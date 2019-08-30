Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 30 AGOSTO 2019 ORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO CODE IN CARREGGIATA INTERNA, TRA TIBURTINA E PRENESTINA, A CAUSA DI UN INCIDENTE.
SI STA IN FILA ANCHE SULLA ARDEATINA TRA VIA DI PORTA MEDAGLIA E FALCOGNANA, NELLE DUE DIREZIONI
SULLA LITORANEA PERMANGONO CODE PER INCIDENTE PRECEDENTE, ALL’ALTEZZA DI CAMPO ASCOLANO, IN ENTRAMBI I SENSI
MENTRE, SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO, IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
PIU’ A NORD, SULLA AURELIA, CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA, IN ENTRAMBI I SENSI
CI SPOSTIAMO, INFINE, IN PROVINCIA DI FROSINONE, SULLA STATALE 156 DEI MONTI LEPINI, DOVE SI REGISTRANO CODE ALL’ALTEZZA DI VALLE FIORETTA IN DIREZIONE FROSINONE.
DA FLAVIA DONDOLINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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