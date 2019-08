Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 15:30

VIABILITÀ 30 AGOSTO 2019 ORE 15:20 ARIANNA CAROCCI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NON MOLTE LE SEGNALAZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

QUALCHE PROBLEMA SOLO SULL’APPIA, DOVE UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN USCITA DA ROMA.

RALLENTAMENTI PER TRAFFICO POI SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

INFINE, LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO: DA QUESTO POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 6 ORE, INFATTI, SI PREVEDONO SU GRAN PARTE DEL LAZIO PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE.

