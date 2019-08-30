Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 30 AGOSTO 2019 ORE 16:20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA PARLIAMO DELLA A1 ROMA NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO CODE TRA CEPRANO E FROSINONE VERSO ROMA.
CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA, TRAFFICO CONGESTIONATO, ANCHE QUI PER INCIDENTE, TRA BORGO QUINZIO E OSTERIA NUOVA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
SULLA VIA DEL MARE È INVECE UN INCENDIO A PROVOCARE CODE TRA IL RACCORDO E VITINIA IN DIREZIONE DI OSTIA; RACCOMANDIAMO PRUDENZA ANCHE PER LA PRESENZA DI FUMO.
INFINE, RICORDIAMO CHE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO: DA QUESTO POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 6 ORE, INFATTI, SI PREVEDONO SU GRAN PARTE DEL LAZIO PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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