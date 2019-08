Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 17:15

VIABILITÀ 30 AGOSTO 2019 ORE 17:20 ARIANNA CAROCCI

IN APERTURA PARLIAMO DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, A CAUSA DI UN INCIDENTE IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E MONTE PORZIO CATONE IN DIREZIONE DELLA A1 MILANO-NAPOLI.

PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E A24 ROMA TERAMO.

A PROPOSITO DELLA A24, SUL TRATTO URBANO UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO VERSO IL RACCORDO.

CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA, CODE, ANCHE QUI PER INCIDENTE, TRA BORGO QUINZIO E OSTERIA NUOVA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

INFINE, RICORDIAMO CHE LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO: DA QUESTO POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 6 ORE, INFATTI, SI PREVEDONO SU GRAN PARTE DEL LAZIO PRECIPITAZIONI ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE.

