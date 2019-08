Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 19:15

VIABILITÀ 30 AGOSTO 2019 ORE 18:20 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLA A1 ROMA NAPOLI, A CAUSA DEL MALTEMPO CI SONO RALLENTAMENTI TRA ANAGNI E VALMONTONE

ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA TRA IL RACCORDO E MONTE PORZIO CATONE IN DIREZIONE DELLA A1 MILANO-NAPOLI, TUTTAVIA PERMANGONO CODE.

PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA CENTRALE DEL LATTE E A24 ROMA TERAMO.

A PROPOSITO DELLA A24, PER UN INCIDENTE CI SONO CODE PER 2 KM TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO. RESTANDO SULLA A24, MA SUL TRATTO URBANO, CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

CI SPOSTIAMO SULLA SALARIA, TRAFFICO ANCORA CONGESTIONATO PER INCIDENTE TRA BORGO QUINZIO E OSTERIA NUOVA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral