Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 19:45

VIABILITÀ 30 AGOSTO 2019 ORE 19:20 ARIANNA CAROCCI

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLA A1 ROMA NAPOLI, PER TRAFFICO INTENSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI.

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA PONTINA E APPIA.

ANDIAMO SULLA A24 ROMA TERAMO, CODE TRA VICOVARO-MANDELA E CARSOLI-ORICOLA IN DIREZIONE TERAMO.

CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, SI PROCEDE A RILENTO TRA TOR DE’ CENCI E VIA DI PRATICA VERSO POMEZIA.

TRAFFICATA INFINE LA LITORANEA, CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral