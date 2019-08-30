Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 30 AGOSTO 2019 ORE 19:20 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA A1 ROMA NAPOLI, PER TRAFFICO INTENSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI.
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA PONTINA E APPIA.
ANDIAMO SULLA A24 ROMA TERAMO, CODE TRA VICOVARO-MANDELA E CARSOLI-ORICOLA IN DIREZIONE TERAMO.
CI SPOSTIAMO SULLA PONTINA, SI PROCEDE A RILENTO TRA TOR DE’ CENCI E VIA DI PRATICA VERSO POMEZIA.
TRAFFICATA INFINE LA LITORANEA, CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA ARIANNA CAROCCI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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