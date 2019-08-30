Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 30 AGOSTO 2019 ORE 20:20 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE ROMA, RALLENTAMENTI TRA ORTE E MAGLIANO SABINA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
CI SPOSTIAMO SULLA CASILINA, CODE A TRATTI TRA TORRE GAIA E BORGHESIANA IN DIREZIONE FINOCCHIO.
SULL’APPIA SI RALLENTA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARIA DELLE MOLE, ALBANO E GENZANO NELLE DUE DIREZIONI.
CODE POI SULLA PONTINA TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE’ CENCI VERSO ROMA.
ANCORA MOLTO TRAFFICATA INFINE LA LITORANEA, SI PROCEDE A RILENTO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E COLLE ROMITO IN ENTRAMBI I SENSI.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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