Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2020 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 29 AGOSTO 2020 ORE 07.20 FRANCESCO TITOTTO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLA REGIONE
PER GLI EVENTI
A CASSINO, DOMANI DOMENICA 30 AGOSTO DALLE 7 ALLE 14 SARA’ ATTIVA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI TRAFFICO CON DIVIETI DI SOSTA E TRANSITO LUNGO LE STRADE INTERESSATE DALLA GARA CICLISTICA
PER I CANTIERI
SULLAREGIONALE 471 DI LEONESSA PROSEGUONO I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE A CURA DI ASTRAL SPA
TRA I KM 42+800 E 43+800, SIAMO IN LOCALITA’ BORBONA, E’ ATTIVA LA CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE DI MARCIA E SENSO UNICO ALTERNATO
DALLE ORE 08.00 ALLE 19.00 TUTTI I GIORNI
FESTIVI E PREFESTIVI ESCLUSI
TERMINE DEI LAVORI PREVISTO PER IL 4 OTTOBRE 2020
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE
PER CONSENTIRE I LAVORI IN VIALE DELLE BELLE ARTI
NELLE GIORNATE DI MARTEDI 1° SETTEMBRE E MERCOLEDI 2
DA INIZIO A FINE SERVIZIO LA LINEA TRAM 2 SARA’ SOSPESA E SOTITUITA DAI BUS DELLA LINEA 2
MENTRE LA LINEA TRAM 19 SARA’ SOSTUITA DAI BUS NAVETTA 19 DA VALLE GIULIA A PIAZZA RISORGIMENTO
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, è OBBLIGATORIO L’UTILIZZO DELLA MASCHERINA DALLE 18.
L’ELENCO DELLE SEDI “DRIVE-IN” E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT. NUMERO VERDE REGIONALE 800 118 800
PER ORA è TUTTO, UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO E ASTRAL INFOMOBILITA’
ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral