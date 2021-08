Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2021 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 30 AGOSTO 2021 ORE 7.20 GIUSEPPE CUTRUPI

INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, SONO IN CORSO DEI LAVORI ALL’ALTEZZA DELL’USCITA TOGLIATTI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST; CI SONO CODE A PARTIRE DA TOR CERVARA. RACCOMANDIAMO ATTENZIONE ALLA GUIDA PER LA PRESENZA DI PERSONALE SU STRADA.

PER TRAFFICO INTENSO INVECE ABBIAMO CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

RALLENTAMENTI E CODE SEMPRE PER TRAFFICO SULLA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL ROMANO VERSO ROMA.

PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DEL PONTE ANCORA CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE VIA SALARIA AL KM 10+400 ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA NEI DUE SENSI DI MARCIA; IL TRAFFICO È DEVIATO SULLE LATERALI DEL CAVALCAVIA

