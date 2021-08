Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2021 ore 09:15

VIABILITÀ DEL 30 AGOSTO 2021 ORE 8.20 GIUSEPPE CUTRUPI

ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SUL TRATTON URBANO DELLA A24 ABBIAMO CODE A TRATTI TRA TOR CERVARA E PORTONACCIO IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST.

CODE SULLA FLAMINIA DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE DEL CENTRO.

SULLA PONTINA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO VERSO ROMA.

E’ STATA RIAPERTA VIA OSTIENSE TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DEL RISARO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI; RICORDIAMO CHE LA STRADA ERA STATA CHIUSA IERI A SEGUITO DI UN INCENDIO.

TRASPORTO PUBBLICO, SULLA ROMA-LIDO LA CIRCOLAZIONE E’ STATA RIPRISTINATA SULL’ INTERA LINEA, L’INCENDIO DIVAMPATO IN VIA OSTIENSE AVEVA RESO NECESSARIA LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO SEMPRE NELLA GIORNATA DI IERI.

RIMANIAMO NELL’AMBITO DEI TRASPORTI, SULLA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN GUASTO TECNICO TRA SESSA AURUNCA E VILLA LITERNO, RITARDI DI 60 MINUTI.

DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO,

