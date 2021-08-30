Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2021 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 30 AGOSTO 2021 ORE 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
IN PRIMO PIANO L’A1 ROMA-NAPOLI, ANCORA PROBLEMI PER CHI E’ IN VIAGGIO VERSO ROMA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 618 CHE STA PROVOCANDO CODE TRA FROSINONE E FERENTINO. RACCOMANDIAMO PRUDENZA. RESTANDO SULL’A1 ABBIAMO CODE QUI PER LAVORI IN CORSO TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO VERSO FIRENZE; SI CIRCOLA SU CARREGGIATA RIDOTTA.
SULLA PONTINA CODE PER TRAFFICO TRA NOVELLA E BORGO ISONZO VERSO LATINA.
PER CONSENTIRE I LAVORI DI RIPRISTINO DEL PONTE ANCORA CHIUSA AL TRANSITO VEICOLARE VIA SALARIA AL KM 10+400 ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA NEI DUE SENSI DI MARCIA; IL TRAFFICO È DEVIATO SULLE LATERALI DEL CAVALCAVIA
DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER ORA È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
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