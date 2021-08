Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2021 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 30 AGOSTO 2021 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI

SULLA A1 FIRENZE-ROMA SI E’ DA POCO CONCLUSO UN INCIDENTE TRA PONZANO ROMANO E IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE ROMA NORD IN DIREZIONE ROMA, LA CIRCOLAZIONE STA RIENTRANDO NELLA NORMA SUL TRATTO INTERESSATO; TRAFFICO CHE INVECE RESTA INTENSO SULL’AUTOSTRADA DEL SOLE, DOVE PROSEGUONO I RIENTRI IN CITTA’: AL MOMENTO SEGNALIAMO CODE A TRATTI A PARTIRE DA PONTECORVO FINO AD ANAGNI IN DIREZIONE ROMA;

RESTIAMO A ROMA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO SI PROCEDE A RILENTO SULLA SALARIA, TRA VIA DEI PRATI FISCALI E L’AEROPORTO DELL’URBE IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE;

E PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA REGIONALE ROMA-VITERBO A CAUSA DI UN INCENDIO NEI PRESSI DEI BINARI AL MOMENTO LA CIRCOLAZIONE E’ SOSPESA TRA MONTEBELLO E CATALANO; A CAUSA DI GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA CIRCOLAZIONE RALLENTATA SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE-ROMA; RITARDI FINO A 60 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; ALCUNI CONVOGLI DELLA LINEA ORTE-FIUMICINO LIMITANO IL SERVIZIO NELLA STAZIONE OSTIENSE.

