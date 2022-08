Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2022 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 30 AGOSTO 2022 ORE 12:20 FEDERICO MONTI

SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’AUTOSTRADA A1 PERMANGONO RALLENTAMENTI PER LAVORI IN PROSSIMITÀ DEL CASELLO AUTOSTRADALE PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE NAPOLI.

TRAFFICO RALLENTATO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI.

SI STA IN CODA SULLA LAURENTINA TRA VIA CASTAGNETTA E L’ALLACCIAMENTO CON LA PONTINA NEI DUE SENSI DI MARCIA.

INFINE, TRAFFICO CONGESTIONATO SU VIA DELLA SOLFARATA E VIA DEI CASTELLI ROMANI NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA CESARE FIORUCCI E VIA DELLE MONACHELLE VERSO POMEZIA.

RICORDIAMO CHE, SULLA PONTINA, SONO INIZIATI, E TERMINERANNO IL 31 OTTOBRE, GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI CARTELLI PUBBLICITARI TRA IL CHILOMETRO 10+550 AL KM 19+200. ATTIVE LUNGO IL TRATTO PARZIALIZZAZIONI DEL TRAFFICO VEICOLARE. PER I DETTAGLI CONSULTARE IL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA.

