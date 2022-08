Viabilità Roma Regione Lazio del 30-08-2022 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 30 AGOSTO 2022 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCCIA

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

PERCORRENDO LA DIRAMAZIONE ROMA SUD PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA TORRENOVA E LA BARRIERA ROMA SUD DIREZIONE AUTOSTRADA A1 MILANO NAPOLI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SEMPRE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA OSTIENSE E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO IN USCITA DALLA CAPITALE

PERCORRENDO LA STRADA STATALE CASSIA BIS VEIENTANA UN CANTIERE ATTIVO RALLENTA IL TRAFFICO ALTEZZA GRANDE RACCORDO ANULARE DIREZIONE VITERBO

IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NELLE DUE DIREZIONI

SULLA STRADA PROVINCIALE SACROFANO CASSIA NEL TERRITORIO DI MONTE CAMINETTO SI STA IN CODA IN PROSSIMITA Dell’incrocio CON VIA POGGIO DEGLI ULIVI NEI DUE SENSI DI MARCIA

Servizio fornito da Astral