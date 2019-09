Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 30 SETTEMBRE 2019 ORE 07.20 UMBERTO VERINI

TRAFFICO SOSTENUTO DALLE PRIME LUCI DEL MATTINO IN QUESTO LUNEDI.

INIZIAMO COL RACCORDO DOVE SEGNALIAMO CODE TRA CASILINA E ARDEATINA IN INTERNA

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 CON CODE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ

DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA PONTINA CON RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA DI NUOVO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

PASSIAMO ALLA A1 ROMA – NAPOLI DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA I CASELLI DI SAN CESAREO E MONTE PORZIO IN DIREZIONE DI ROMA

DISAGI ANCHE SULLA VIA APPIA DOVE SI STA IN CODA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE NUOVAMENTE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DA CASTEL GANDOLFO A SANTA MARIA DELLE MOLE E PIU’ AVANTI TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E CAPANNELLE

CI SPOSTIAMO SULLA FLAMINIA PER SEGNALARE CODE TRA MALBORGHETTO-E IL CIMITERO FLAMINIO DI NUOVO IN DIREZIONE DI ROMA

CHIUDIAMO CON LA CASSIA DOVE IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA OLGIATA E GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL TRIONFALE

