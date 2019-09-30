Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 30 SETTEMBRE 2019 ORE 07.20 UMBERTO VERINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
TRAFFICO SOSTENUTO DALLE PRIME LUCI DEL MATTINO IN QUESTO LUNEDI.
INIZIAMO COL RACCORDO DOVE SEGNALIAMO CODE TRA CASILINA E ARDEATINA IN INTERNA
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 CON CODE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ
DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA PONTINA CON RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA DI NUOVO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
PASSIAMO ALLA A1 ROMA – NAPOLI DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA I CASELLI DI SAN CESAREO E MONTE PORZIO IN DIREZIONE DI ROMA
DISAGI ANCHE SULLA VIA APPIA DOVE SI STA IN CODA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE NUOVAMENTE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DA CASTEL GANDOLFO A SANTA MARIA DELLE MOLE E PIU’ AVANTI TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E CAPANNELLE
CI SPOSTIAMO SULLA FLAMINIA PER SEGNALARE CODE TRA MALBORGHETTO-E IL CIMITERO FLAMINIO DI NUOVO IN DIREZIONE DI ROMA
CHIUDIAMO CON LA CASSIA DOVE IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA OLGIATA E GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL TRIONFALE
AL MOMENTO È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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