Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 08:15
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VIABILITÀ 30 SETTEMBRE 2019 ORE 08.05 UMBERTO VERINI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI AL SECONDO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
INIZIAMO COL RACCORDO DOVE SEGNALIAMO CODE ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA IN INTERNA MENTRE IN ESTERNA DISAGI E CODE TRA PRENESTINA E TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA CASALOTTI E LA PISANA
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 CON CODE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ
CONTINUIAMO CON LA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA VIA DI VALLELATA E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE DI ROMA E PIU’ AVANTI CON RALLENTAMENTI TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA DI NUOVO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
DISAGI ANCHE SULLA VIA APPIA DOVE SI STA IN CODA ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE NUOVAMENTE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DA CASTEL GANDOLFO A SANTA MARIA DELLE MOLE E PIU’AVANTI TRA CIAMPINO E VIA DELLE CAPANNELLE
CI SPOSTIAMO SULLA FLAMINIA PER SEGNALARE CODE TRA MALBORGHETTO-E IL CIMITERO FLAMINIO DI NUOVO IN DIREZIONE DI ROMA
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SULLA COLOMBO TRA CASL PALOCCO E VITINIA IN DIREZIONE ROMA
DISAGI ANCHE SULLA NOMENTANA TRA TOR LUPARA E SANT’ALESSANDRO IN DIREZIONE ROMA
CHIUDIAMO CON LA CASSIA DOVE IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA OLGIATA E GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL TRIONFALE
AL MOMENTO È TUTTO, ADESSO UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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