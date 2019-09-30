Viabilità Roma Regione Lazio del 30-09-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 30 SETTEMBRE 2019 ORE 09.05 UMBERTO VERINI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE UMBERTO VERINI
INIZIAMO COL RACCORDO DOVE SEGNALIAMO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA E DI NUOVO TRA LAURENTINA E ROMA FIUMICINO E TRA BUFALOTTA E LA A24 ROMA TERAMO MENTRE IN ESTERNA DISAGI E CODE TRA CASALOTTI E LA PONTINA E PIU’ AVANTI TRA TUSCOLANA E CASILINA E NUOVAMENTE TRA SALARIA E CASSIA
DIFFICOLTÀ ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO CON CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL CENTRO
PERMANGONO I DISAGI SUL TRATTO URBANO DELLA A 24 CON CODE A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ
CONTINUIAMO CON LA PONTINA DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA APRILA E LA CASTAGNETTA IN DIREZIONE DI ROMA
DISAGI ANCHE SULLA VIA APPIA DOVE SI STA IN CODA TRA CIAMPINO E VIA DELLE CAPANNELLE IN DIREZIONE ROMA
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ANCHE SULLA NOMENTANA TRA SANT’ALESSANDRO E L’ALLACCIAMENTO COL RACCORDO
CHIUDIAMO CON LA CASSIA DOVE IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA OLGIATA E GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL TRIONFALE
AL MOMENTO È TUTTO, ALLA PROSSIMA EDIZIONE
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